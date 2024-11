Les Gabelous ont finalement échappé à la saison blanche en remportant la Coupe du Sénégal messieurs de l’édition 2024. En finale ce samedi 10 août au stadium Marius Ndiaye, l’AS Douanes s’est adjugée sa neuvième coupe du Sénégal en battant GBA (78-56).

Au micro de Wiwsport, Alkaly Mamadou Ndour, meilleur scoreur du match et capitaine de l’AS Douanes, a expliqué en détail le sacre de son équipe : C’était une ambition que nous avions, la Coupe du Sénégal était l’un de nos objectifs. L’objectif principal était de remporter le championnat, mais Dieu a fait que nous l’avons perdu. Le deuxième objectif était de remporter la Coupe du Sénégal, et Dieu nous a accordé la coupe, et je crois que c’est préférable pour nous. Tout le monde espérait que Douane remporterait le championnat, mais Dieu a fait que nous ne le remportions pas, mais nous avons la coupe du Sénégal, c’est mieux qu’une saison blanche. Nous avons un trophée, nous allons partir en vacances avec une tête haute et nous préparer pour l’année prochaine. »

Il profite également de la bonne saison de GBA en tant que promu qui a atteint deux finales et les play-offs : Je tiens à exprimer mes félicitations envers l’équipe de GBA, car c’est pas facile pour une équipe venue de la D2. Je les encourage, car une équipe promue qui joue deux finales, je ne peux que leur rendre hommage. »

Il continue en déclarant : « C’est ma routine et c’est cela : mon basket, faire des passes, organiser mon match, et mon travail a été récompensé. Pendant des années, j’ai travaillé dur et je n’ai jamais été récompensé, mais cette année, Dieu a fait que j’ai été récompensé, je suis gratifié », affirme le capitaine des Gabelous Alkaly Mamadou Ndour.

