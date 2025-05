Inclus par Manuel Pellegrini dans l’équipe première du Real Betis pour préparer la saison, Nobel Mendy impressionne dans le club andalou. Même Marc Bartra est tombé sous le charme du jeune défenseur sénégalais.

Les plus fervents suiveurs du Real Betis ne seront certainement pas surpris. Après une très belle saison avec la filiale du club andalou, ponctuée par une montée en D3, Nobel Mendy, arrivé en prêt du Paris FC il y a un an, a vu les Verdiblancos exercer l’option d’achat dans son contrat et le faire signer un bail jusqu’en 2027. Pas seulement ça, le défenseur sénégalais de 19 ans a été inclus dans l’équipe première pour participer à la pré-saison.

Il y a quelques jours, le natif de Guédiawaye était titularisé pour affronter le Liverpool FC d’Arne Slot puis Manchester United. Une chance pour lui de se montrer aux yeux de Manuel Pellegrini et de prouver qu’il mérite une place définitive en équipe première. Malgré les deux défaites concédées par le Real Betis, Mendy a su tirer son épingle du jeu. Au point d’attirer l’attention d’un coéquipier expérimenté en la personne de Marc Bartra.

« Il est prêt à compétir »

Le défenseur de 33 ans a pu observer de près les qualités de Mendy et a semblé sous le charme du jeune joueur. « C’est un joueur avec des conditions spectaculaires, a estimé l’ancien joueur du FC Barcelone et de Dortmund. De très bonnes qualités pour jouer dans l’élite et pendant de nombreuses années. Et en plus, c’est un garçon qui écoute beaucoup. Il écoute les conseils que vous pouvez lui donner, avec une belle marge de progression ».

S’il faudra faire face à une forte concurrence pour assurer une place dans l’effectif de Manuel Pellegrini, Bartra pense que Nobel Mendy a les épaules pour s’imposer au Betis. « Nous voyons que, malgré tout, il est actuellement prêt à compétir Et, au final, c’est une excellente nouvelle aussi, avec la signature de Diego Llorente. Je pense que dans cet aspect-là (en défense centrale), nous sommes également bien couverts », constate le Catalan.

🟢 Marc BARTRA, sobre la IRRUPCIÓN de NOBEL MENDY. 🆕 “Nobel es un chico con unas CONDICIONES ESPECTACULARES para jugar en la ÉLITE muchos años”. 🔝 “Es un chico que además ESCUCHA CONSEJOS, tiene un MARGEN de MEJORA muy buena… Está para COMPETIR”. pic.twitter.com/wr2MPyBwy9 — Zona Mixta (@ZonaMixta__) August 3, 2024

wiwsport.com