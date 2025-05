Dans une finale de football minime âprement disputée, l’équipe de Sédhiou a pris le dessus sur Fatick, remportant le match grâce à un doublé d’Ibrahima Mendy. Le jeune attaquant, déjà auteur d’un doublé en demi-finale, a confirmé son immense talent et a mis tout le monde d’accord sur son potentiel.

La rencontre, disputée au stade Lat Dior de Thiès dans le cadre du Festival National du Sport Scolaire (FENSCO), a vu Sédhiou et Fatick s’affronter avec détermination. La première mi-temps a été marquée par une forte intensité, mais aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage jusqu’à ce qu’Ibrahima Mendy ouvre le score juste avant la pause, offrant une avance précieuse à son équipe.

En seconde période, Fatick a tenté de revenir dans le match, mais Sédhiou a su rester solide en défense. Ibrahima Mendy, démontrant une fois de plus son adresse et son sens du but, a signé son doublé, scellant ainsi la victoire de Sédhiou avec un score final de 2-0. Sa performance exceptionnelle lui a valu d’être naturellement élu meilleur joueur de la finale et de la catégorie minime. Le natif de Sédhiou a non seulement été décisif lors de cette finale, mais il a également été un élément clé tout au long du tournoi. Son talent et sa régularité ont fait de lui un joueur incontournable, et il repart avec les honneurs bien mérités.

Voici le programme des rencontres à venir au stade Lat Dior de Thiès :

FOOTBALL (Cadets)

19 H : Sédhiou vs Thiès

FOOTBALL (Juniors/Séniors)

20 H : Diourbel vs Kédougou

wiwsport.com