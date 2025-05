Le Festival National du Sport Scolaire a révélé les talents des jeunes athlètes sénégalais en gymnastique ce samedi à Thiès, avec Rufisque et Thiès remportant plusieurs médailles.

Poursuivant ses activités avec une compétition de gymnastique remarquable, le Festival a vu l’équipe de Rufisque, représentée par l’école Rio aérobic Gymnastique Club, faire sensation. Les athlètes rufisquois ont récolté un total de six médailles, dont quatre en or. Ces résultats impressionnants ont été salués par leur encadreur, Abdou Faye, qui a affirmé que c’est le fruit d’un travail assidu et régulier. Le technicien s’est montré particulièrement satisfait du travail accompli par ses athlètes, soulignant que ces résultats sont de bon augure en vue des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse.

La région hôte, Thiès, n’a pas été en reste, récoltant huit médailles dont trois en or. Les athlètes thiessois ont particulièrement brillé dans les catégories seniors, cadets et minimes hommes. Cette performance est une grande fierté pour la région et ses encadreurs. Pikine-Guédiawaye a également réalisé une belle performance avec cinq médailles, suivie de près par Kaolack avec quatre médailles. Louga a obtenu deux médailles tandis que Sédhiou a décroché une médaille. Les athlètes ont excellé dans des exercices tels que le saut assemblé, le saut de biche, la roulade, le salto, la planche, le tour, l’équilibre, les pas chassés, la pirouette, la contre-volée, le renversement, le fouetté, le tour d’appui, et d’autres encore, montrant une grande compétence technique et artistique. Les résultats prometteurs des différentes régions augurent d’un avenir brillant pour la gymnastique au Sénégal et renforcent l’enthousiasme pour les prochaines compétitions à venir.

Classement des médailles par catégorie et région

Junior Filles

Or : Ndeye Ngone Gueye (Rufisque)

Argent : Khady Mbaye (Louga)

Bronze : Yacine Diallo (Kaolack)

Senior Filles

Or : Marieme Camara Thiam (Rufisque)

Argent : Sokhna Anta Dembelé (Thiès)

Bronze : Rokhaya Seck (Pikine-Guédiawaye)

Junior Garçons

Or : Ahmet Diop (Kaolack)

Argent : Fallou Ndiaye (Pikine-Guédiawaye)

Bronze : Abdoulaye Samba (Rufisque)

Senior Garçons

Or : Cheikh Mbodji (Thiès)

Argent : Babacar Ndao (Pikine-Guédiawaye)

Bronze : Moussa Diop (Louga)

Minimes Filles

Or : Awa Diaby (Rufisque)

Argent : Ndeye Fatou Sabaly (Thiès)

Bronze : Ramatoulaye Biagui (Sédhiou)

Cadettes Filles

Or : Fatou Ciss Voniane (Rufisque)

Argent : Mame Fatou Kebe (Kaolack)

Bronze : Aminata Tenning Diouf (Thiès)

Minimes Garçons

Or : Cheikh Ahmet Tidiane Fall (Pikine-Guédiawaye)

Argent : Baye Demba Sarr (Thiès)

Bronze : Ousseynou Kebe (Thiès)

Cadets Garçons

Or : Mouhamadou Doudou Ndao (Thiès)

Argent : Mamadou Diabate (Pikine-Guédiawaye)

Bronze : Mamadou Ndoye (Rufisque)

Classement par région

Rufisque

4 Or

2 Bronze

Thiès

3 Or

3 Argent

2 Bronze

Pikine-Guédiawaye

1 Or

3 Argent

2 Bronze

Kaolack

1 Or

2 Argent

1 Bronze

Louga

1 Argent

2 Bronze

Sédhiou

1 Bronze

Voici le classement final par région :

Rufisque: 4 Or, 2 Bronze Thiès: 3 Or, 3 Argent, 2 Bronze Pikine-Guédiawaye: 1 Or, 3 Argent, 2 Bronze Kaolack: 1 Or, 2 Argent, 1 Bronze Louga: 1 Argent, 2 Bronze Sédhiou: 1 Bronze

wiwsport.com