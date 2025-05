Pikine-Guédiawaye a décroché la médaille d’or en finale de basketball féminin du Festival National du Sport Scolaire (FENSCO) au stade Lat Dior de Thiès. Grâce à une performance solide, elles ont triomphé sur Ziguinchor avec un score de 21 à 14.

Après la finale de handball cadette, le stade Lat Dior de Thiès a été le théâtre d’une autre grande confrontation lors du Festival National du Sport Scolaire (FENSCO). Cette fois-ci, c’était la finale cadette de basketball féminin, où Pikine-Guédiawaye a affronté Ziguinchor. L’équipe de Pikine-Guédiawaye a remporté la finale avec un score de 21 à 14, après deux quarts-temps de 20 minutes chacun. Les joueuses de Pikine-Guédiawaye ont dominé le premier quart-temps 16 à 7, avant de voir Ziguinchor réduire l’écart dans le second quart-temps, remporté 5 à 7 par Ziguinchor.

Malgré quelques maladresses de part et d’autre, Pikine-Guédiawaye a su se montrer plus adroite devant le panier. Fatou Kine Ka s’est illustrée en tant que meilleure scoreuse du match avec 9 points. Maimouna Bia, élue meilleure joueuse du tournoi, n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe, mais repart avec la médaille d’argent et le trophée de meilleure joueuse.

Voici le programme des rencontres à venir au stade Lat Dior de Thiès :

Basket Senior-Junior hommes

– 16h Pikine vs Rufisque

FOOTBALL (Minimes)

– 16H : Kaolack vs Sédhiou

FOOTBALL (Cadets)

– 17H : Sédhiou vs Thiès

FOOTBALL (Juniors/Séniors)

– 18H : Diourbel vs Kédougou

