La finale de handball cadette du Festival National du Sport Scolaire (FENSCO) s’est tenue ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès, opposant l’Académie de Sédhiou à celle de Fatick. Dans un match disputé, l’équipe de Fatick a remporté la médaille d’or avec une victoire convaincante de 19 à 10. Le match a débuté de manière équilibrée, mais Fatick a rapidement pris l’avantage, menant à la mi-temps avec un score de 9 à 6. En deuxième période, Fatick a consolidé sa domination, terminant avec un score final de 19 à 10. Gnima Diamé et Awa Cissokho se sont distinguées en tant que meilleures scoreuses de la finale, chacune marquant 7 points. Cependant, c’est Sally Sarr qui a été couronnée meilleure joueuse de la finale grâce à sa performance exceptionnelle, marquée par de nombreuses passes décisives.

Du côté de Sédhiou, Fatoumata Biave et Aissata Samate ont été les joueuses les plus remarquables, avec respectivement 5 et 3 buts. Le directeur technique national, Ibnou Sarr, a salué le niveau de jeu présenté lors de cette finale. Diourbel termine troisième avec la médaille de bronze.

Les Finales du FENSCO 2024

Le Festival National du Sport Scolaire se poursuit avec plusieurs finales au programme, toutes se déroulant au stade Lat Dior :

BASKETBALL (Cadettes)

– 11H: Pikine Guéd. / Ziguinchor

– 12H: Pikine Guéd. / Dakar

FOOTBALL (Minimes)

– 16H: Kaolack vs Sédhiou

FOOTBALL (Cadets)

– 17H: Sédhiou vs Thiès

FOOTBALL (Juniors/Séniors)

– 18H: Diourbel vs Kédougou

