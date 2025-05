La Ville de Dakar a raflé tous les trophées cette saison chez les filles tout en restant invincible tout au long de la campagne 2024. La Jeanne d’Arc a été battue en finale de la Coupe du Sénégal dames ce samedi 3 août par la formation municipale (41-61) au stadium Marius Ndiaye.

Au micro de Wiwsport, Moustapha Gaye, le technicien de la Ville de Dakar, a abordé le nouveau sacre de ses joueuses : « Au-delà de notre équipe de qualité, on a beaucoup travaillé avec beaucoup de disciplines. Selon moi, les filles méritent un immense bravoure, elles ont fait preuve d’une grande patience, et pour ce match, le plan était d’être patient, car la Jeanne d’Arc est l’une des meilleures équipes du championnat, avec un effectif et un encadrement de grande qualité. Il était essentiel d’avoir patience, de travailler et de nous adapter à leur nouveau système. »

Avant de continuer : « Il n’y a pas de secret car j’ai eu à faire à des joueuses très respectueuses qui ont fait des sacrifices considérables pour le projet, donc je suis convaincu que c’est mérité. » Comme le président l’a mentionné, nous allons nous rendre en Afrique en décembre, InshaAllah, et nous allons faire notre maximum pour participer. Nous étions classés 5e lors de l’édition précédente. L’objectif du podium serait raisonnable, mais je crois que nous allons chercher à améliorer cette équipe », a-t-il souligné.

Wiwsport.com