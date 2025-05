La Coupe du Sénégal dames 2024 a été remportée par l’ASC Ville de Dakar. En effet, la Jeanne d’Arc a été battue ce samedi 3 août au stadium Marius Ndiaye par l’équipe de la municipalité (41-61) en finale de la Coupe du Sénégal, ce qui lui permet de remporter le grand chelem.

Une fois de plus, la Ville de Dakar a confirmé sa domination en remportant un quatrième trophée cette saison sur quatre possibles. Dans une rencontre très contrôlée, même si en face, la JA a été solide et a réussi à inscrire le premier point du match grâce à un tir primé de Ndeye Siri Diagne. L’équipe municipale ne s’est pas précipitée et a réussi à renverser la vieille dame pour s’en aller aux vestiaires avec 10 points d’avance (31-21).

Lors de la reprise, la Ville de Dakar a poursuivi son chemin tout en maintenant son avantage face à une équipe de Jeanne d’Arc qui n’était pas dans son meilleur jour malgré une résistance solide. Comme lors de la première période, les filles de Tapha Gaye ont augmenté leur écart lors du troisième quart temps afin de se mettre à l’abri et briser le rêve des filles de Dame Diouf. Au final, l’ASCVD l’emporte par 20 points d’écart qui s’adjuge ainsi son quatrième trophée de la saison en étant invincible.

