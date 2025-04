C’est Elle n’aura pas lieu ce samedi 13 juillet comme initialement prévue. L’assemblée générale ordinaire de la FSF qui était à l’origine d’une vive polémique ces derniers jours est reportée à une date ultérieure.

Selon la FSF qui fait part de l’information du report à travers un communiqué, la décision vient du ministère de tutelle. Une lettre de de Mme Khady Diène GAYE, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture leur a été adressée « demandant la suspension de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’exercice 2023 convoquée du 13 Juillet 2024 afin de prendre les dispositions nécessaires pour sa tenue régulière ».

Ainsi, la FSF a décidé de se conformer à cette sollicitation de l’autorité de tutelle. La nouvelle date et le lieu de l’Assemblée Générale vous seront communiqués ultérieurement informe-t-elle annonçant par ailleurs une réunion du ComEx ce samedi à 10h.

À l’origine du report, des lettres de contestations des présidents de clubs

Ils ont dénoncé des irrégularités sur la convocation de l’AG. Informé à travers une missive de l’instance le 24 juin passé, les présidents de clubs ne bénéficient pas des 60 jours de délai comme le stipulent les articles 28 et 29 des statuts de la Fédération Sénégalaise de Football. Ce qui ne les permet plus de participer à l’ordre du jour. C’est en tout cas, entre autres, les points soulignés par le président de Jappo Olympique Guédiewaye, Djamil Faye, qui avait adressé une lettre à Me Augustin Senghor.

Récemment, le collectif des présidents de clubs de football amateur du Sénégal qui a aussi demandé l’annulation de l’assemblée générale a aussi écrit au ministre des sports pour demander le report de l’AGO. « Après concertation avec mes pairs du collectif des présidents de clubs amateurs, il nous semble pertinent d’attirer l’attention de votre haute considération sur les manquements relatifs aux exigences statutaires de convocation et de tenue d’une instance comme l’Assemblée générale de la FSF, lesquels entravent le libre exercice de nos droits de membres de la FSF, délégataire de pouvoir de l’État du Sénégal. »

Le collectif dénonçe leur non-implication sur l’ordre du jour où il signale plusieurs manquements graves « à la veille des élections ».

