Ce vendredi 12 juillet 2024, le Stade Lat-Dior de Thiès accueillera le premier match amical entre les équipes nationales féminines du Sénégal et de la République Démocratique du Congo (RDC). Prévu pour 19 heures, ce match s’inscrit dans le cadre des préparations pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.

Ce match de vendredi marque le début d’une double confrontation amicale entre les deux équipes. Le second match se jouera mardi 16 juillet 2024, offrant une nouvelle opportunité aux équipes de s’ajuster et de se préparer en vue de la CAN 2025. Pour le Sénégal, cette rencontre amicale est une nouvelle étape dans leur préparation pour la CAN 2025, après avoir disputé deux matchs amicaux contre l’Afrique du Sud, l’équipe championne d’Afrique en titre, le mois dernier à Thiès.

Le bilan de ces confrontations a été mitigé, avec une défaite (2-0) et un match nul (1-1). Sous la direction de Mame Moussa Cissé, les Lionnes, quart de finalistes de la dernière édition, cherchent à affiner leurs tactiques et à tester la cohésion de leur équipe face à un adversaire de qualité.

https://x.com/Fsfofficielle/status/1811694509593350461/photo/1

