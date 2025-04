Le Villarreal CF a officiellement présenté ce vendredi Pape Gueye en tant que nouveau joueur du club, quelques jours après l’annonce de son transfert. L’international sénégalais, qui a signé un contrat de quatre ans avec le Sous-marin jaune, est déterminé à marquer son empreinte en Espagne.

Lors de la cérémonie de présentation au stade de la Céramique, Pape Gueye a exprimé son enthousiasme et ses ambitions pour cette nouvelle étape de sa carrière. « C’est une grande opportunité pour moi et je tiens à remercier le club. Ici, je veux accomplir de grandes choses. Je connais LaLiga parce que j’ai joué six mois à Séville. Mon objectif est d’aider l’équipe et de donner le meilleur de moi-même, » a déclaré Gueye, s’efforçant de parler en espagnol pour l’occasion.

L’arrivée de Pape Gueye à Villarreal représente une excellente opportunité pour le club de renforcer son milieu de terrain avec un joueur talentueux et polyvalent. Miguel Ángel Tena, directeur du football du club, a expliqué les raisons de cette recrue lors de la conférence de presse : « Pape était une fantastique opportunité sur le marché. Nous connaissons son potentiel et ce qu’il peut nous apporter. Marcelino, qui l’a connu à Marseille, est également très favorable à son arrivée. » Le milieu sénégalais, qui a passé quatre saisons à l’Olympique de Marseille, est bien conscient des attentes placées en lui. À 25 ans, il possède déjà une solide expérience au plus haut niveau, avec 115 matchs joués pour l’OM entre 2020 et 2024, ainsi que plusieurs matchs avec les Lions du Sénégal, avec lesquels il a remporté la CAN 2022 au Cameroun.

Pour Gueye, rejoindre Villarreal est aussi l’occasion de retrouver l’entraîneur Marcelino, qui l’a dirigé à Marseille. « C’est un grand entraîneur. Il connaît mes qualités. Il sait quel type de joueur je suis. C’est une opportunité pour moi. Je veux progresser, je me sens jeune et motivé. Je veux apprendre de mes nouveaux coéquipiers et tout cela est très positif, » a-t-il ajouté. L’objectif de Gueye et de ses coéquipiers est clair : ramener Villarreal en compétitions européennes. « Nous avons de grands joueurs et nous voulons viser une place en compétitions européennes. C’est l’objectif du club. Nous voulons terminer la saison plus haut que cette année. C’est un objectif partagé par toute l’équipe. J’adorerais jouer en Ligue des Champions ou en Ligue Europa avec Villarreal, » a-t-il souligné.

