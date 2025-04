Une nouvelle fois, le match qui devait opposer ce jeudi entre l’AS Douanes et le DUC au stade Marius Ndiaye est reporté. Les jets d’eau sur le parquet ont provoqué le report de ce match prévu en seconde heure.

Il faudra encore attendre pour connaître l’équipe qui rejoindra la Ville de Dakar en finale du championnat national masculin entre Douanes et DUC. Il est fort probable que les passionnés de la balle orange perdent patience avec ce nouveau report qui maintient le suspense quant à la future équipe qui se qualifiera en finale. À deux minutes de la fin du match DUC/Bopp, un individu non identifié a lancé des sachets d’eau et des œufs sur le parquet.

Après deux rencontres, chaque équipe s’est imposée. L’AS Douanes, tenante du titre, vise à préserver son titre, même si les hommes de Mamadou Gueye ont récemment fait preuve de deux personnalités. En revanche, les hommes de Parfait Adjivon aspireront à faire face aux Gabelous pour revivre la finale et espérer atteindre le sommet après celui de 2021. D’après nos informations, le match devrait avoir lieu ce vendredi 12 juillet.

Wiwsport.com