Championne en titre, l’AS Douanes ne pourra pas conserver son titre après son revers au Final 4 du N1 Masculin. Le DUC a remporté la victoire contre les gabelous (66-58) ce jeudi lors de la « belle » au stadium Marius Ndiaye.

Une explosion! L’AS Douanes, vainqueur en 2022 et 2023, ne jouera pas la finale du championnat national masculin. Les hommes de Mamadou Gueye avaient bien commencé le Final 4 en remportant la manche aller avant que les étudiants ne remportent la seconde manche. Dans un match très maitrisé, les joueurs de Parfait Adjivon ont dominé. À la mi-temps, DUC s’imposait (31-21).

Au retour, le club estudiantin n’a pas mollé et a fait preuve de solidité pour conserver son avantage, même si la Douane a affiché un visage plus convaincant que lors de la première partie. Les gabelous ont également remporté la seconde manche (37-35), mais cela n’a pas suffi pour combler leur retard et voit leur adversaire valider son ticket pour la finale, où il retrouvera la Ville de Dakar qui avait éliminé la JA dans l’autre demi-finale. Le Malien Nfaly Kanouté a réussi à s’illustrer à nouveau en inscrivant 11 points. Participant à trois reprises à la BAL (2021, 2023 et 2024), Douanes ne verra pas cette compétition la saison prochaine en raison de cette élimination.

