Les matchs du championnat national de basket masculin et féminin ont été reportés de nombreux fois ces derniers jours. La rencontre entre l’AS Douanes et le DUC a été reportée à deux reprises et l’équipe qui rejoindra en finale la Ville de Dakar est toujours inconnue.

Le dimanche dernier était prévu pour la phase retour du Final 4 masculin et féminin, à l’exception du match ASCVD/DBALOC en filles ; tous les autres matchs ont été reportés. Un des motifs est que le parquet est impossible à utiliser. En outre, l’email concernant le parquet a subi des dommages et le terrain est devenu difficile à gérer. Il est également regrettable de constater les pratiques mystiques des équipes dans l’enceinte. Les tribunes sont en état de destruction et vétustes.

Un nouveau report du match a été signalé ce jeudi 11 juillet entre la Douane et DUC. D’après les informations reçues, des œufs et de l’huile ont été jetés/versés sur le parquet, des pratiques qui ne sont pas respectueuses du basket-ball local. En effet, ce n’est pas la première fois car des jets d’eau ont été aussi notés en fin de match lors de la finale de la Coupe Saint-Michel entre Ville de Dakar et GBA le 23 juin dernier. Ce duel Douane-DUC a été repoussé une fois de plus après le match retour qui avait été reporté d’une journée.

D’après nos informations, les finales du championnat masculin et féminin qui devaient avoir lieu ce week-end sont annulées, ce qui perturbe le calendrier de la fin de saison. De plus, la finale de la coupe du maire hommes et dames doit avoir lieu selon la ligue de basket le samedi 20 juillet au stadium Marius Ndiaye. En ce qui concerne la Coupe du Sénégal, les quarts de finale en garçons et en filles se déroulent ce week-end. Le match « belle » entre gabelous et étudiants aura lieu ce vendredi 12 juillet à 18 heures.

