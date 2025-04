Dans une interview accordée à Seneweb, l’attaquant sénégalais Mbaye Diagne a exprimé sa frustration et ses griefs envers le sélectionneur national Aliou Cissé. L’actuel joueur de Al-Qadisiyah FC en Arabie Saoudite, non convoqué en sélection depuis mars 2021, a ouvertement critiqué le technicien sénégalais pour ce qu’il perçoit comme un manque de respect et de considération.

Mbaye Diagne a rappelé un épisode crucial en 2019, lorsqu’il avait reçu une offre alléchante d’un club du Golfe. Désireux de rester compétitif pour l’équipe nationale, il a sollicité les conseils de Cissé, qui lui a assuré qu’il comptait sur lui. « En 2019, j’avais reçu une excellente offre de la part d’un club du Golfe. J’ai personnellement appelé Aliou Cissé pour obtenir des conseils. Il m’a fait savoir qu’il comptait sur moi à l’époque. Comme ceux qui jouaient dans le Golfe n’avaient pas la chance de jouer en équipe nationale, j’ai tout abandonné pour la sélection. » Ce sacrifice, selon lui, s’est avéré inutile, car après la finale de la CAN 2019 perdue par le Sénégal contre l’Algérie, le sélectionneur des Lions a écarté près de la moitié des joueurs de cette campagne.

Pour le meilleur buteur de la deuxième division saoudienne, Aliou Cissé a trahi la confiance des joueurs. « Il nous avait assuré qu’il comptait sur nous tous, ceux qui avaient perdu la finale de la CAN 2019, car nous nous étions battus. Cependant, il a par la suite écarté beaucoup de joueurs, ceux qui avaient participé à cette campagne. » Mbaye Diagne n’est pas seul dans son ressentiment, et il souligne que « d’autres joueurs » partagent son opinion. Il appelle à l’impartialité et à la justice dans les décisions de sélection. « Il ne doit pas nous trahir. Il est le sélectionneur, mais ce n’est pas juste de faire subir certaines choses aux joueurs. Je ne suis pas le seul à ressentir cela. Il faut être impartial. »

Le sentiment de trahison de Mbaye Diagne est exacerbé par le fait qu’il n’a pas été inclus dans une liste élargie de 50 joueurs établie par Aliou Cissé pour le compte de la CAN 2023. « La preuve, il a établi une liste de 50 joueurs sans y inscrire mon nom, alors qu’il est impossible de citer 10 attaquants sénégalais sans mentionner le mien. Alors, qu’ai-je fait de mal ? Pourtant, je suis toujours compétitif. »

wiwsport.com