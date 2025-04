À l’issue du tirage au sort effectué au siège de la Confédération africaine de football (CAF), Teungueth FC, champion en titre du Sénégal, connaît désormais son adversaire pour le premier tour de la Ligue des Champions de la CAF. Le club sénégalais affrontera le Stade d’Abidjan de Côte d’Ivoire, une équipe qui s’est classée deuxième de son championnat la saison dernière.

Ce duel s’annonce disputé, avec Teungueth FC cherchant à réitérer sa brillante performance de l’édition 2021 où le club de Rufisque avait atteint la phase de groupes. Les hommes de Sidath Sarr auront l’avantage de jouer le match retour à domicile, une grosse opportunité stratégique qui pourrait jouer en leur faveur pour progresser.

En cas de qualification, Teungueth FC affrontera ensuite le vainqueur du match entre Milo FC de Guinée et le FC Nouadhibou de Mauritanie. Le FC Nouadhibou, qui avait surpris lors de la dernière phase de groupes, devra d’abord franchir l’obstacle des Guinéens de Milo FC pour espérer affronter Teungueth FC ou le Stade d’Abidjan. Les phases éliminatoires se dérouleront selon le calendrier suivant : le premier tour aller aura lieu du 16 au 18 août, le match retour du 23 au 25 août, le premier tour du second tour se tiendra du 13 au 15 septembre, et enfin les matchs retour du second tour sont prévus du 20 au 22 septembre.

