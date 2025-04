Suite au report de leur match retour le dimanche dernier en raison du parquet glissant de Marius Ndiaye à cause de la pluie, DUC et Bopp se rencontreront ce jeudi audit stadium pour la phase retour du Final 4 de National 1 Féminin de basket.

À la différence du match de l’AS Dounes/DUC, qui est considéré comme une « belle » chez les garçons, la rencontre opposant le DUC à Bopp chez les filles est la manche retour des demi-finales du championnat national féminin de basket. Les duchesses sont dans un meilleur état de forme après avoir remporté la manche aller (59-52). Les filles d’El Hadji Diakhaté ont réussi le coup parfait en remportant la première manche face à une équipe de Bopp teigneuse. Si elles veulent éviter la « belle », elles doivent encore remporter ce match qui leur permettra d’accéder à la finale de l’édition 2024.

Même si elles ont manqué le match 1, les Boppoises n’ont pas encore dit leur dernier mot. Les filles de Cheikh Sadibou Diallo ne seront pas autorisées à faire des erreurs lors de cette rencontre après avoir perdu la manche aller. Grâce à un groupe expérimenté comprenant Ndeye Sène et Thioro Diop, Bopp devra démontrer un autre visage afin de défaire le club estudiantin qui semble bien préparé pour disputer la finale. Cependant, gare à l’excès de confiance, car Bopp est une équipe capable de faire du meilleur et du pire étant donné son parcours depuis la saison régulière déjà. DUC sera le vainqueur de ce match ou bien nous aurons une « belle »? On aura la réponse ce soir!

Jeudi 11 Juillet 2024

Stadium Marius Ndiaye

20H00 : DUC v ASCC Bopp

Wiwsport.com