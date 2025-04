Le Jaraaf a remporté une victoire convaincante de 2-0 contre Pegasus dans le derby dakarois, ce mercredi 10 juillet 2024, au stade Djagaly Bakayoko, en finale de la Coupe du Sénégal des juniors.

La première mi-temps s’est achevée sur un score nul, les deux équipes se neutralisant malgré plusieurs occasions de part et d’autre. Cependant, le Jaraaf U20 a affiché une nouvelle détermination en seconde période. Les Verts de la Médina ont pris l’avantage à la 57e minute, lorsqu’Amadou Lette a saisi une passe lobée pour inscrire le premier but en pleine surface de réparation. Le deuxième but est survenu à la 66e minute, grâce à Khadim Ngom, remplaçant de la seconde période, qui a converti un centre précis d’Oumar Boury Niang. Pegasus a tenté de revenir dans le match, mais la défense solide du Jaraaf et les interventions décisives du gardien Hamidou Konté ont maintenu le score intact jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, le Jaraaf succède au Sahel AC et s’empare de la Coupe du Sénégal des juniors.

