Le tirage au sort du tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF, qui s’est tenu ce jeudi au siège de la Confédération africaine de football, a dévoilé les adversaires des clubs sénégalais pour cette saison. Le Jaraaf de Dakar, représentant le Sénégal en Coupe de la Confédération, se prépare à affronter les East End Lions de Sierra Leone au premier tour préliminaire.

Les East End Lions, l’un des clubs les plus titrés de Sierra Leone, se dresseront sur le chemin du Jaraaf lors de ce premier tour préliminaire. Les Lions de l’Est, connus pour leur jeu offensif et leur ténacité, ne seront pas une proie facile pour les hommes de Malick Daf. Toutefois, ils auront l’avantage de jouer le match retour à domicile, au Sénégal, une opportunité qu’ils devront exploiter pour maximiser leurs chances de qualification au second tour.

En cas de qualification, le club de la Médina devra affronter le vainqueur du duel entre Union Touarga du Maroc et le RC Abidjan de Côte d’Ivoire. L’Union Touarga, 4e de la Botola Pro, et le RC Abidjan, 3e de la Lonaci Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de Côte d’Ivoire, représentent des adversaires redoutables. Une fois encore, le Jaraaf bénéficierait de l’avantage de jouer le match retour à domicile, un atout stratégique important dans ces compétitions à élimination directe.

Selon le communiqué de la CAF, les rencontres du premier tour se dérouleront entre le 16 et le 18 août pour les matchs aller, et entre le 23 et le 25 août pour les matchs retour. Le second tour est prévu du 13 au 15 septembre pour les matchs aller, et du 20 au 22 septembre pour les matchs retour. La CAF a supprimé les play-offs depuis l’année dernière, ce qui signifie que les 16 équipes qui se qualifieront après le second tour accéderont directement à la phase de groupes.

