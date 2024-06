La phase retour du Final 8 Masculin se déroule également ce vendredi au stade Marius Ndiaye, tout comme chez les filles. Avec trois succès consécutifs, DUC et l’AS Douanes n’auront besoin que d’une victoire pour se qualifier officiellement pour le Final 4.

Avec trois victoires consécutives en tête du groupe A, le Dakar Université Club se trouve en excellente position pour se qualifier pour le prochain tour du championnat National 1 Masculin de basket. Le but des hommes de Parfait Adjivon sera certainement de remporter la victoire contre la Ville de Dakar qu’ils avaient battus lors de la première journée de la phase aller. Le club estudiantin sera l’un des favoris pour la suite du championnat. Il est important de rappeler que le dernier titre de DUC date de 2021.

De son côté, l’ASC Ville de Dakar cherchera à se faire une revanche et à rester au contact de son adversaire du jour pour maximiser ses chances de se qualifier. Après avoir remporté la Coupe Saint-Michel le weekend dernier, l’équipe municipale vise cette fois un autre exploit avec une qualification au Final 4.

Comme le DUC, l’AS Douanes, tenante du titre, a également gagné tous ses trois matchs en phase aller, contre la Jeanne d’Arc, l’US Rail et l’UGB respectivement. Les hommes de Mamadou Gueye Pabi compteront sur une nouvelle victoire face à la JA pour confirmer leur qualification pour le Final 4 et terminer la phase retour avec tranquillité. Outre l’accession au prochain tour, les Gabelous auront un autre but, celui de préserver leur titre afin de pouvoir revenir à la BAL en 2025.

Voici le Programme du Final 8 du N1 Masculin :

Vendredi 28 Juin – Stadium Marius Ndiaye

16 H 45 : UGB v US Rail

Samedi 29 Juin – Stadium Marius Ndiaye

14 H 30 : Mermoz BC v GBA

18 H 00 : AS Douanes v Jeanne d’Arc

19 H 45 : DUC v ASCVD

