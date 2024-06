Après des prêts successifs depuis son arrivée en Europe à Metz en provenance de Génération Foot, Amadou Dia Ndiaye, jeune attaquant sénégalais de 24 ans, a décidé de saisir sa chance au Maroc. Suite à une saison en deçà de ses attentes en Suisse, il a rejoint Union Touarga pour retrouver du temps de jeu. Accroché par Wiwsport, il revient sur ce choix stratégique et exprime son envie de revenir en Europe d’ici peu de temps.

Amadou Dia Ndiaye, attaquant sénégalais, a connu une saison satisfaisante après avoir rejoint Union Touarga en première division marocaine cet hiver. « Je dirais que c’était une saison parfaite, car j’ai participé à la moitié de celle-ci. Lorsque je suis arrivé, l’équipe était en difficulté. Malgré cela, avec ma contribution, nous avons terminé à la 4e place. Donc, je peux dire que nous avons fait une bonne saison, » affirme-t-il.

Le choix de rejoindre le Maroc était mûrement réfléchi pour Amadou Dia Ndiaye. Après avoir résilié son contrat à l’amiable avec Neuchâtel Xamax, le club suisse où il avait disputé 17 matchs depuis son arrivée en janvier 2023, il cherchait du temps de jeu pour retrouver son niveau. « C’était un choix personnel, car j’avais besoin de temps de jeu pour retrouver mon niveau. J’ai donc décidé de partir au Maroc pour avoir cette opportunité, » explique-t-il. L’attaquant sénégalais ne considère pas le championnat marocain comme une simple étape. « Je ne suis pas parti au Maroc juste pour visiter, mais pour retrouver ma forme et revenir au plus haut niveau. Le championnat marocain présente des défis intéressants qui m’aident à m’améliorer, » dit-il, montrant sa détermination à tirer le meilleur parti de cette expérience.

Amadou Dia Ndiaye ne cache pas ses ambitions de retourner en Europe. « Ma mission est de retourner en Europe, incha Allah. C’est ce qui m’a poussé à partir au Maroc, » déclare-t-il avec conviction. Bien qu’incertain sur le moment précis de son retour, il reste optimiste et déterminé : « Je ne sais pas quoi dire pour la saison à venir, mais je vais attendre de voir comment les choses évoluent et ajuster mes objectifs en conséquence. Actuellement en vacances au Sénégal, Amadou Dia Ndiaye profite de son temps libre pour se ressourcer avant de préparer la prochaine saison. Formé à Génération Foot, il a été un élément clé de la sélection des moins de 20 ans du Sénégal, participant à la CAN et à la Coupe du Monde de cette catégorie.

wiwsport.com