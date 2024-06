Après avoir mené Teungueth FC à la victoire en Ligue 1 sénégalaise, Cheikh Gueye a démissionné de son poste d’entraîneur, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire du club de Rufisque avec la conquête de leur deuxième titre de championnat. Cette performance n’a pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs clubs, tant au Sénégal qu’à l’étranger.

Selon les informations de Wiwsport, Cheikh Gueye est actuellement au centre de nombreuses convoitises. Des clubs en Guinée, où il a déjà exercé en tant qu’entraîneur de l’AS Kaloum, ainsi que des équipes au Bénin, manifestent un vif intérêt pour ses services. De plus, la Tanzanie pourrait également être une destination potentielle pour l’ancien entraîneur du Stade de Mbour, titulaire d’une licence A. Cheikh Gueye a su se forger une solide réputation sur la scène footballistique sénégalaise et africaine. Il a débuté sa carrière d’entraîneur au Stade de Mbour, où il a exercé de 2019 à 2020.

Par la suite, il a dirigé l’AS Kaloum en Guinée, avant de prendre les rênes de l’ASC Jaraaf. Pendant son mandat à l’ASC Jaraaf, il a remporté la Coupe de la Ligue et conduit l’équipe de la médina en quart de finale de la Coupe CAF. Il a ensuite eu un second passage au Stade de Mbour entre août 2022 et février 2023. Actuellement, il est également adjoint de la sélection locale du Sénégal.

Interrogé par nos soins pour en savoir plus sur ses projets futurs, Cheikh Gueye reste prudent dans ses déclarations, insistant sur le fait qu’il est actuellement « au chômage » et qu’il est en « phase d’étude de ses options futures« . Avec son parcours solide et ses succès notables, il reste un technicien fiable. Les prochaines semaines seront importantes pour déterminer sa prochaine destination.

