La Jeanne d’Arc sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du Sénégal hommes de basket. Ce mercredi, la vieille dame a réussi à prendre le dessus sur l’US Ouakam (66-63) au stadium Marius Ndiaye, en huitièmes de finale.

La Jeanne d’Arc a honoré son statut en obtenant son ticket pour le tour suivant. Au cours d’un match maîtrisé, la vieille dame a su dominer les Ouakamois. Le score à la mi-temps était de 41-30 en faveur de la JA.

Au retour des vestiaires, l’USO a radicalement évolué jusqu’à endommager la JA qui a fait preuve de faiblesse lors de la seconde période. Une attitude qui s’est avérée fructueuse puisque les Ouakamois ont remporté la seconde manche (33-25), mais sans conséquence pour combler leur retard. La JA remporte finalement le match et rejoint en quart le DUC, l’AS Douanes, la Ville de Dakar et l’UGB. Il ne reste qu’un match entre l’US Rail et SOBAC, pour compléter le tableau des quarts. GBA a déjà validé son ticket pour le dernier carré.

Wiwsport.com