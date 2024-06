Après les médailles d’or de Cheikh Tidiane Diouf en 400 m et de Jean François Mendy en 110 m haies, le Sénégal continue de s’imposer sur la scène continentale d’athlétisme. Lors du Championnat d’Afrique d’Athlétisme qui se déroule actuellement à Douala, dans la capitale camerounaise, le pays de la Teranga a décroché sa troisième médaille grâce à une performance au triple saut.

L’athlète sénégalais Amath Faye, déjà médaillé de bronze aux derniers Jeux Africains, a une fois de plus prouvé sa valeur. Lors du dernier championnat d’Afrique à Maurice en 2022, il avait déjà remporté la médaille de bronze, et il a réitéré cette performance cette année à Douala. Avec un saut de 16,54 m, Faye a réussi à monter sur la troisième marche du podium, derrière le Kényan Chengetayi Mapaya 16,87 m et le Burkinabé Fabrice Zango, qui a dominé la compétition avec un bond de 17,18 m.

La performance de Fabrice Zango a été l’une des plus remarquables du championnat. Le triple sauteur burkinabé a non seulement remporté la médaille d’or avec un saut de 17,18 m, mais il a également réussi à conserver son titre africain, confirmant son statut de champion incontesté dans cette discipline. Cette victoire intervient alors que Zango se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Champion du monde de triple saut, il nourrit le rêve de décrocher la médaille d’or olympique, une ambition qui pourrait couronner sa carrière lors de ce qui pourrait être ses dernières olympiades.

