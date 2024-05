Dans l’esprit communautaire et d’héritage à la jeunesse africaine, la ligue africaine de basketball s’est joint aux travaux d’une infrastructure sportive dédiée pour célébrer la journée de l’Afrique et le Umuganda Day qui est un jour dédiée au travail communautaire au Rwanda.

En plus de la compétition qui se déroule au BK Arena, la BAL organise plusieurs activités mettant en exergue le leadership africain. Célébrant la journée de l’Afrique et le Umuganda Day qui, à chaque dernier samedi du mois, mobilise les rwandais de 18-65 ans pour des activités de développement communautaire. La BAL s’est rendue à Kimiroko Sports and Community Space pour se joindre aux activités organisées par son partenaire Imbuto Fondation.

Dans un partenariat entre la BAL, la fédération rwandaise de basket (FERWABA) et le ministre des sports, ce terrain de basket a vu le jour. Aujourd’hui, le site va connaitre une grande expansion avec les terrains de tennis et de minifoot dont les chantiers ont commencé. Ce samedi, plusieurs jeunes rwandais ont pris part aux travaux sur place avec les autorités sportives rwandaises et des personnalités du basket africain présentes à Kigali à l’image du président de la FIBA.

Prenant part aux activités, le président de la BAL s’est réjouit de l’entretien de l’infrastructure permettant ainsi un nombre important de jeunes de s’épanouir sur les lieux. « C’est une journée spéciale. Nous étions ici l’année dernière lors de la finale de la saison 3 de la BAL. Nous avons construit cette infrastructure qui est dédiée à la communauté. C’est une activité qui entre en ligne avec notre raison d’être. La BAL c’est plus qu’une ligue de basket. L’objectif est de devenir une locomotive de développement économique. Et qui dit cela, doit parler développement communautaire et sociale avant tout. Nous sommes très fier d’abord de voir que l’infrastructure est très bien entretenue et continue à être utilisé. J’ai eu des échos, parce que je n’ai pas revenir ici depuis, que des centaines de jeunes fréquentent cet endroit. Et cela va s’agrandir, cela va devenir un véritable centre communautaire » a déclaré Amadou Gallo Fall qui a offert un lot de ballons aux jeunes du centre.

