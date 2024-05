C’est une première pour le basket sénégalais. Alkaly Ndour suit les pas de son coach Mamadou Gueye Pabi élu meilleur entraîneur en 2023. Le capitaine des Gabelous a une distinction individuelle.

Alkaly Ndour remporte le prix Ubuntu 2024. La ligue africaine de basketball a fait l’annonce ce samedi à Kigali. « Le Trophée Ubuntu qui récompense leJoueur de BAL qui a fait un effort et un impact exceptionnels dans la communauté durant la saison du BAL, sera décerné à Alkaly Ndour en reconnaissance de ses efforts continus pour utiliser le basket-ball pour avoir un impact positif sur la vie des jeunes dans son Sénégal natal » peut-on lire dans le communiqué.

Ce prix décerné par la BAL pour la première fois à un joueur sénégalais lui sera remis par le CEO de la NBA ce samedi soir avant le match AS Douanes vs Rivers Hoopers à 15h30 GMT. Rappelons que ce trophée remis depuis 2021 récompense l’impact positif des joueurs en dehors du terrain. En plus d’être l’initiateur du tournoi de basket « Kay lene gnu fo », Alkaly Ndour est aussi connu pour ses dons alimentaires notamment lors du mois de Ramadan.

« Ndour est le fondateur d’un tournoi de basket organisé régulièrement dans son quartier de Bopp à Dakar ciblant près de 250 basketteurs amateurs joueurs. Il organise également des camps de basket-ball pour les jeunes de sa communauté et actes de gentillesse envers les chômeurs. En plus de promouvoir le basket-ball, cet événement vise à sensibiliser les participants à la communauté l’engagement et la construction d’une culture de paix » a apprécié la ligue africaine.

