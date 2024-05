Si le seul et unique roi des arènes reconnu par le CNG a été désigné à l’issue d’un mini tournoi remporté par Manga 2, il faudra repasser par là pour légitimer le titre détenu actuellement par Modou Lô. Cependant pour le président Bira Sène, l’organisation dudit tournoi ne semble pas être à l’ordre du jour car cela demande des moyens colossaux.

“Aujourd’hui organiser un tournoi pour déterminer le roi des arènes serait très compliqué. Si nous prenons les VIP, Modou Lô, Balla Gaye, Tapha Tine, Eumeu Sène, Boy Niang, Ama Baldé, Reug Reug, on aura minimum huit lutteurs qui seront en course dans ce tournoi. On les répartirai dans deux poules et chaque lutteur devra disputer trois combats de poules avant les demi-finales et la finale. Mais imaginez combien nous devrons payer à chaque lutteur pour chacun de ses combats. On aura besoin d’un budget de plusieurs millards FCFA. Dans le contexte où nous nous trouvons, pensez-vous que le CNG peut demander par exemple 20 milliards FCFA à l’Etat pour organiser un tournoi déterminant le roi des arènes ? Il faut qu’on se dise la vérité. C’est important d’officialiser le titre de roi des arènes mais ça ne sera pas pour tout de suite. Si nous nous mettons d’accord, tous bien sûr, on peut voir dans un a comment rassembler le budget et s’y mettre” a t’il indiqué sur Al Bourakh Events.

