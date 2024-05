Ce samedi, le public du jardin de Rufisque a été captivé par le choc qui a marqué la 8e journée du championnat d’Élite en dames, opposant les championnes en titre aux Duchesses. Le DUC, qui a dominé la majeure partie du match, s’est effondré en fin de match, ce qui permet à Diamono de s’imposer (27-26).

La première période a été dominée par les joueuses d’Habib Gueye, qui menaient de 2 buts (14-12). À la reprise, les résidentes de l’UCAD ont poursuivi sur la même lancée, maintenant le score sous contrôle (15-12, 15-13). Toutefois, Diamono a réussi à faire le match nul (16-16, 37′). Le match gagnait en intensité, avec toujours le DUC en tête. Après une nouvelle égalisation des filles de Moussa Sy, les étudiantes ont pris une avance de 2 buts à 6 minutes de la fin (26-23).

Cependant, au cours des derniers moments clés de ce derby, Absatou Cissé et ses coéquipières ont perdu le contrôle du match. Diamono a réussi à faire l’égalité dans le dernier instant (26-26). Une tentative de Safietou Diatta a été entravée par Awa Cissé, puis Fatou Kiné Ndiaye a marqué son 6e but de la partie, permettant à Diamono de remporter une victoire arrachée de haute lutte (27-26) face à une formation estudiantine qui a réalisé son meilleur match de la saison. Avec ce succès, Diamono collecte 3 points et prend temporairement la tête avec 21 points, devant Disso (2e, 20 points).

