Les matchs de classements ont pris fin ce samedi. FUS Rabat, Al Ahly Lybie, US Monastir et AS Douanes sont les vainqueurs. La BAL a fait part du programme des quarts de finale.

Ces quatre matchs vont se jouer ce dimanche et lundi. Le FUS Rabat qui termine à la première place du classement général du top 8 jouera l’équipe classée 8e, Cap Town Tigers. Ce sera la première rencontre de ces quarts de finale qui aura lieu dimanche à 12h30. En deuxième heure (15h30), Al Ahly (Égypte) qui suit le club marocain au classement sera opposé à Al Ahly Ly (Lybie).

Les duels qualificatifs pour la demi-finale de la 4e saison de la BAL se poursuivront lundi. US Monastir (5e) croisera Rivers Hoopers (4e) à 15h. Puis à 18h, l’AS Douanes qui termine 3e avec son succès d’hier devra battre Petro de Luanda pour décrocher son billet en demi-finale.

🏀 The 2024 BAL Playoffs are set!

The road to the Championship begins tomorrow with these exciting quarterfinal matchups:

26 May:

1️⃣ FUS Rabat 🇲🇦 vs. 8️⃣ Cape Town Tigers 🇿🇦

2️⃣ Al Ahly 🇪🇬 vs. 7️⃣ Al Ahly Ly 🇱🇾

27 May:

3️⃣ AS Douanes 🇸🇳 vs. 6️⃣ Petro de Luanda 🇦🇴

4️⃣ Rivers Hoopers… pic.twitter.com/1pc2FGpw4G

— Basketball Africa League (@theBAL) May 25, 2024