Le deuxième match du groupe A du tournoi UFOA U20 féminin, opposant la Gambie à la Guinée-Bissau, s’est soldé par un match nul (1-1). Ce résultat important a permis à la Guinée-Bissau (2 points) de se qualifier pour les demi-finales devant la Gambie et le Mali, grâce à un meilleur goal average.

La rencontre a commencé sur les chapeaux de roues avec un but rapide de la Gambie, inscrit par Salimata Saidi Khan dès la 2e minute. Cependant, les joueuses de la Guinée-Bissau ont montré une grande résilience et ont réussi à égaliser, assurant ainsi leur place dans le dernier carré du tournoi. Ce match nul a été décisif pour la qualification de la Guinée-Bissau. Avec ce résultat, les Bissau-Guinéennes ont pris l’avantage sur leurs rivales gambiennes et maliennes grâce à un meilleur goal average, leur permettant de passer à l’étape suivante de la compétition.

