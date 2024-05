Déjà qualifiée pour les demi-finales et assurée de terminer en tête du groupe A, l’équipe nationale féminine du Sénégal a réussi un carton plein en écrasant le Mali (4-0) lors de la troisième et dernière journée du tournoi UFOA U20, réservé aux sélections féminines de la zone A des moins de 20 ans.

Après avoir débuté par une victoire de 2-0 contre la Gambie et enchaîné face à la Guinée-Bissau, les Lionnes du Sénégal ont confirmé leur domination sans laisser de place au doute lors de leur troisième match de poule. Face au Mali, les joueuses sénégalaises ont montré une performance impressionnante, marquant quatre buts sans en concéder un seul. En parallèle, le Mali est éliminé.

Le premier but de la rencontre a été inscrit par l’inévitable Adji Ndiaye à la 25e minute. Ensuite, Rokhayatou Kande, pensionnaire de Koumare de Sédhiou, a brillé en marquant deux buts en trois minutes (63e et 66e), rejoignant ainsi le trio de tête du classement des meilleures buteuses du tournoi. Le quatrième but sénégalais a été marqué par Sokhna Pene sur un coup franc magistral, clôturant ainsi la rencontre sur une note éclatante. Grâce à cette victoire éclatante, le Sénégal termine en tête de son groupe avec 9 points, la meilleure défense n’ayant encaissé aucun but, et la meilleure attaque avec 7 buts marqués. Le Sénégal connaîtra son adversaire dès demain à l’issue de la dernière journée du groupe B.

wiwsport.com