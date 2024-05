La dernière journée du groupe A de l’UFOA-A U20 Filles se jouera ce vendredi, alors que trois équipes se disputent la deuxième place qualificative pour le second tour. Avec deux victoires convaincantes à leur actif, les Sénégalaises défient le Mali. Tandis que la Gambie et la Guinée-Bissau se rencontreront au stade Maniang Soumaré.

À 17h00, au stade Lat Dior de Thiès, le Sénégal, déjà assuré de terminer à la première place du groupe, affrontera le Mali. Les Sénégalaises, fortes de leurs performances impressionnantes jusqu’à présent, chercheront à conclure la phase de groupes avec une troisième victoire consécutive. En revanche, le Mali, qui a obtenu deux matchs nuls de 1-1 contre la Guinée-Bissau et la Gambie, est déterminé à décrocher sa première victoire du tournoi pour assurer sa qualification.

Simultanément, au stade Maniang Soumaré également à Thiès, la Gambie et la Guinée-Bissau se rencontreront dans un match crucial. La Gambie, qui a enregistré une défaite contre le Sénégal et un match nul contre le Mali, cherchera à obtenir une victoire pour renforcer ses chances de qualification. De même, la Guinée-Bissau, qui a également obtenu deux matchs nuls jusqu’à présent, voudra terminer sur une note positive en décrochant sa première victoire du tournoi. Le classement actuel du groupe A place le Sénégal en tête avec 6 points, suivi du Mali et de la Guinée-Bissau avec 2 points chacun, et la Gambie à la dernière place avec 1 point.

wiwsport.com