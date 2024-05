À égalité de points avec le Soudan dans leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026, les Lions, où l’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade fait son apparition, affrontent la RD Congo puis la Mauritanie les 6 et 9 juin.

C’est toujours un rassemblement difficile à gérer. Mais entre l’usure d’une longue saison et des vacances qui approchent, les Lions ont appris à bien gérer cette période de l’année, conclue par un nul et quatre victoires, dont une face au Brésil, sur les deux dernières années. Et ils savent que pour cette année, ils n’auront pas aussi le temps de gamberger puisqu’ils ont deux solides morceaux en face pour les qualifications au Mondial 2026 : la RD Congo (6 juin) et la Mauritanie (9 juin). Par ailleurs, le sélectionneur fait quasiment dans la continuité pour ces deux rendez-vous, avec une liste sans surprise, mais qui enregistre des absents majeurs et une première.

Grande première pour Chérif Ndiaye, nouvelle chance pour Arouna Sangante

Car c’était très pressenti, et c’est désormais officiel. Chérif Ndiaye (28 ans) a été convoqué en Equipe Nationale du Sénégal pour la première fois de sa carrière, lors de la publication de la liste du sélectionneur ce vendredi 24 mai. L’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade (Serbie), auteur de prestations remarquables cette saison (20 buts, 6 passes décisives toutes compétitions confondues), figure dans cette liste de 26 joueurs retenus par Aliou Cissé. Une belle récompense pour l’ancien joueur des HLM de Grand-Yoff, passé également par la Belgique, la Croatie, la Turquie et même la Chine.

Alors que les trois habituels gardiens (Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw) sont tous disponibles et sélectionnés, on note aussi la présence d’Abdou Diallo en défense. Le joueur d’Al-Arabi avait dû déclarer forfait lors du dernier rassemblement. Arouna Sangante figure aussi dans cette convocation. Le capitaine du Havre AC, retenu pour la première fois en mars, avait alors décliné sa première convocation pour blessure. Le natif de Mbao est apparu à son avantage ces derniers mois et le staff des Lions l’a préféré au défenseur de Troyes, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, lui qui été devenu fréquent en sélection.

Boulaye Dia et Kouyaté zappés

Si des jeunes comme Mikayil Ngor Faye, Seydou Sano et Habib Diarra ont été maintenus, il devait toutefois y avoir des recalés par rapport au dernier rassemblement. Et le sélectionneur s’est passé des services de Rassoul Ndiaye et Amara Diouf. Autre choix beaucoup plus fort : Aliou Cissé a décidé de ne pas convoquer Boulaye Dia et Cheikhou Kouyaté. Certainement, cette décision est dû au temps de jeu de ces deux joueurs. En conflit avec la Salernitana, l’attaquant n’a plus joué en club depuis pratiquement un mois. De son côté, le milieu de terrain de 34 ans a disputé dernièrement des bouts de matchs avec Nottingham Forest, qu’il quittera à la fin de son contrat, en juin. Et on se rapproche probablement de la fin de son idylle avec les Lions. Bamba Dieng n’a pas également été retenu.

La liste de l’Equipe Nationale du Sénégal pour les matchs contre la RD Congo et la Mauritanie

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Seydou Sano (Al-Gharafa)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (OM), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Dion Lopy (Almería)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM, Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (FC Rangers)

🚨 Éliminatoires Mondial 2026 : La Liste des 26 joueurs du Sénégal convoqués par Aliou Cissé ⚠️ 6 juin : Sénégal vs RDC 🇸🇳🇨🇩

9 juin : Mauritanie vs Sénégal 🇸🇳🇲🇷 > https://t.co/oH84RQA1Ly#wiwsport #Senegal #Kebetu #WC2026Q pic.twitter.com/Nk7v4Uhobb — wiwsport (@wiwsport) May 24, 2024

wiwsport.com