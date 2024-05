Comme pour les garçons, le tirage au sort de la Coupe du Sénégal de Handball en dames a eu lieu ce vendredi au siège de la FSHB. L’édition 2024 est disputée par 17 équipes, et un barrage opposera la JA à Dial Diop pour compléter le tableau des huitiémes de finale.

Après le tirage, deux matchs prometteurs ont particulièrement suscité l’intérêt. Dans un remake des quarts de finale de la saison précédente, remportés par les étudiantes, le Dakar Université Club jouera contre Yeumbeul.

Un autre match captivant se déroulera entre deux équipes universitaires, l’UCAD et Gaston Berger. Le tenant du titre, Djadji Sarr, se rendra à Fatick. Disso et Diamono seront les favoris face à Rail et l’ISEG. Les matchs se dérouleront le weekend du 1er au 2 juin 2024.

Préliminaires :

JA/Dial Diop

Voici le tableau complet des huitiémes de finale :

Match 1 : Vainqueur JA/Dial Diop vs Golf

Match 2 : UCAD/Gaston Berger

Match 3 : ISEG/Diamono

Match 4 : Fatick/Djadji Sarr

Match 5 : Yeumbeul/DUC

Match 6 : USC Rail/Disso

Match 7 : Sacré Coeur/Saltigué

Match 8 : Jaraaf/El Hadj Badiane

Wiwsport.com