Bien lancée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la Guinée Équatoriale s’est vue infliger un retrait de six points. En cause, la présence jugée illégale d’Emilio Nsue lors des victoires contre la Namibie (1-0) et le Libéria (0-1).

Du rire aux larmes. Voilà comment résumer l’année 2024 de la Guinée Équatoriale. Huitième de finaliste de la dernière CAN après avoir notamment infligé une correction historique à la Côte d’Ivoire (0-4), le Nzalang Nacional aura énormément de mal à se qualifier pour la première Coupe du monde de son histoire.

Nsue rattrapé par la patrouille

En effet, la FIFA a eu la main très lourde en retirant les deux victoires obtenues par la bande à Juan Micha contre la Namibie (1-0), le 15 novembre 2023, et le Libéria (0-1), le 20 novembre. Pourquoi une telle décision ? Emilio Nsue, meilleur buteur de la dernière CAN et buteur lors de ces deux rencontres inaugurales des éliminatoires pour l’épreuve en Amérique du Nord, était a priori inéligible au regard des textes de l’instance. Une sanction qui n’est pas nouvelle à l’encontre du natif de Palma de Majorque.

Et pour cause, le joueur de 34 ans, qui a porté les couleurs des équipes de jeunes de l’Espagne, avait été sanctionné en 2013 pour n’avoir pas pu fournir tous les documents validant son changement de nationalité sportive. Cela avait débouché sur deux défaites sur tapis vert contre le Cap-Vert lors des éliminatoires de la CAN 2015. Une décision qui n’avait pas eu de grosses conséquences puisque la Guinée Équatoriale avait finalement dû organiser le tournoi en urgence suite au désistement du Maroc.

Sans Nsue pendant 6 mois

Alors qu’il avait décidé de prendre sa retraite internationale après avoir chargé les dirigeants de sa fédération dans la foulée de la CAN, Nsue était attendu pour les prochains matchs face à la Tunisie, le 3 juin, et le Malawi, le 10 juin. Visé par une nouvelle procédure de la FIFA, qui n’a toujours pas reçu certains documents réclamés, le joueur passé par la Real Sociedad a écopé d’une suspension de six mois tandis que la FEGUIFUT devra s’acquitter d’une amende de 150 000 francs suisse (151 180 euros).

Si la fédération équato-guinéenne a dix jours pour faire appel, cette décision provisoire n’arrange pas du tout ses affaires sur le plan sportif. Avec 0 point au compteur, la petite nation d’Afrique centrale compte six unités de retard sur la Namibie mais surtout la Tunisie, qui pourra déjà enterrer définitivement ses chances en cas de succès à Radès dans trois semaines. Avec l’absence prolongée de son meilleur joueur en plus, la mission pour la qualification s’annonce impossible à moins d’un miracle.