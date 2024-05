On connait les affiches des deux premiers quarts de finale des play-offs. FUS Rabat (Maroc) et Al Ahly (Lybie) ont remporté leurs duels dans un stade BK Arena à guichets fermés, devant le président de la république du Rwanda Paul Kagame. Ils feront face aux perdants des rencontres du jour.

Les premiers matchs au Kigali ont tenu leurs promesses. Les spectateurs qui ont fait le déplacement au BK Arena ont été tenu en haleine par les quatre équipes en lice ce vendredi.

Le club de la Lybie Al Ahly s’est défait difficilement de l’équipe sud africaine Cap Town (87-76). Avec les 21 points de Robert Golden intenable sur le parquet, les Lybiens ont renversé la tendance. Alors qu’ils ont perdu le premier quart temps (21-26), les hommes d’Ivan Jermic ont sorti le grand jeu avant la pause avec un round explosif (26-16). Al Ahly va garder le rythme au retour des vestiaires (25-17). Malgré les 21 points de Abo Deng, Cap Town n’a pas pu revenir au score avec un léger mieux lors du dernier round (18-15).

Le deuxième match opposait FUS Rabat à Al Ahly. Et ce derby maghrébin a pris les allures d’une finale de la BAL. Le champion en titre a été évincé par l’équipe marocaine (89-78) adoubée par les supporters. Au total, 17 tirs primés ont été réussi dans ce match. Mais la performance qui a sans doute retenu les attentions est le double-double d’Aliou Diarra. Avec 21 points inscrits et 10 rebonds, il est le meilleur scoreur et rebondeur de la partie portant le succès du FUS Rabat qui a réussit un solide dernier quart temps (31-14) pour se tirer des griffes des Égyptiens.

Ainsi pour ces quarts de finale qui se joueront dimanche, FUS Rabat jouera Cap Town et Al Ahly de la Lybie retrouve Al Ahly d’Égypte. Des équipes qui ont déjà eu à s’affronter dans la conférence du Nil.

