Le sélectionneur des Lions a expliqué la convocation de l’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade, appelé pour la première fois en Equipe Nationale du Sénégal.

« Cherif est là parce qu’il a fait une très bonne saison. Il a été assez régulier. C’est un garçon qui a marqué une vingtaine de buts et qui a joué la Ligue des Champions. On le suit depuis longtemps, mais il n’y avait pas encore la possibilité de le faire venir. Avec les méformes et les blessures, c’est le moment de le faire venir. C’est un garçon qui a énormément de qualités, avec une touche assez intéressante. Techniquement, il n’est pas pas mal, et il est capable de parfaitement prendre à profondeur et de nous marquer des buts.

C’est normal de le faire venir. L’Equipe du Sénégal a besoin de ce genre de joueur, capable de marquer des buts, parce qu’on ne marque pas assez de buts. Qu’il prenne ses marques et qu’il se sente comme chez lui. Il a des qualités et il doit les montrer aux entraînements. Il doit être prêt à aider l’équipe quand son heure arrivera. Ce n’est pas pour lui faire plaisir que je l’ai fait venir. Tout au long de la saison, il faisait partie des meilleurs attaquants au sénégalais ».

wiwsport.com