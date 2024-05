Après la victoire 1-0 du Sénégal contre la Guinée-Bissau lors de la deuxième journée du tournoi de l’UFOA des moins de 20 ans, l’entraîneuse Mbayang Thiam a exprimé sa satisfaction tout en reconnaissant les défis à surmonter.

En conférence de presse après le match, l’entraîneuse Mbayang Thiam a analysé la performance de son équipe : « Nous avons joué un match équilibré en début de partie, même si nous avons réussi à marquer un but. Les Bissau-Guinéennes ne nous ont pas facilité la tâche, elles nous ont créé pas mal de problèmes. Elles ont de grandes joueuses. Nous avons rectifié certaines choses dans le vestiaire à la pause. Il y a eu une nette amélioration en seconde période, mais nous n’avons pas concrétisé nos occasions, ce qui reste à améliorer. »

Mbayang Thiam a également souligné la difficulté de jouer plusieurs matchs avec peu de repos : « Nous avons senti un petit relâchement en fin de partie. C’est compliqué de jouer une compétition en enchaînant les matchs avec seulement un jour de repos. Ce n’est pas facile, mais c’est à nous de trouver des solutions sur cet aspect pour permettre à certaines joueuses de souffler, car elles sont au bout de leur force en fin de match. Pour ce match, nous avons fait des changements car nous avons récupéré le reste de notre groupe, ce qui nous a fait du bien. »

Elle a également précisé que les joueuses jouaient avec prudence, parfois donnant l’impression que le Sénégal jouait en bloc bas : « Mais ce n’étaient pas nos consignes. D’ailleurs, je leur disais à chaque fois de sortir, parce que c’est notre jeu. Maintenant, elles sont jeunes, il ne faut pas trop leur mettre de pression, il faut de temps à autre leur donner la liberté de jouer. C’est à nous d’apporter des corrections pour la suite. » Avec cette victoire, les Lionnes du Sénégal se qualifient pour le second tour du tournoi et se positionnent en tête de leur groupe. La prestation d’Adji Ndiaye et les ajustements tactiques de Mbayang Thiam montrent le potentiel de cette équipe pour aller loin dans la compétition.

wiwsport.com