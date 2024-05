Avec notamment un Mamadou Loum Ndiaye impérial en défense, Al-Raed a tenu tête à Al-Ahli et valide mathématiquement son maintien (0-0). Pour sa part, Edouard Mendy tient son 14e clean-sheet.

Il n’y aura donc pas de victoire dans ce duel entre Al-Raed et Al-Ahli comptant pour la 33e et avant-dernière journée du Championnat saoudien. Au terme d’une rencontre avec très peu d’occasions – aucun tir cadré de part et d’autre -, les deux formations se sont logiquement quittés sur un score nul et vierge (0-0).

Un résultat qui permet aux partenaires de Mamadou Loum Ndiaye, l’habituel milieu de terrain sénégalais encore impérial en défense, de valider officiellement leur maintien. De son côté, le gardien Al-Ahli, Edouard Mendy, a engrangé son 14e clean-sheet de la saison, et revient à une longueur derrière Yassine Bounou (15).

