En l’emportant 3-1 face à Al Tai, Al-Hilal n’est plus qu’à un match de compléter son invincibilité en Saudi Pro League. Dans le même temps, Sadio Mané et Al-Nassr ont failli mordre la poussière contre Al Riyadh (2-2).

L’invincibilité totale se rapproche pour Al-Hilal. Auteurs d’une saison historique en Championnat, les partenaires de Kalidou Koulibaly ne sont plus qu’à un match de rester invaincus tout au long de la saison. Cela après leur victoire, jeudi, face à Al Tai (3-1), dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de Saudi Pro League. Salem Al-Dawsari, Michael Delgado et Malcom ont été les buteurs des champions d’Arabie saoudite.

Dans le même temps, le dauphin Al-Nassr est passé tout près de sa cinquième défaite de la saison. En déplacement sur le terrain d’Al Riyadh, les partenaires de Sadio Mané ont rapidement mené au score grâce à Otavio, mais ils se sont fait renverser avant la pause par des buts d’Andre Gray (26e) et Mohammed Al Aqal (45e+1). Une égalisation de Meshari Fahad Al-Nemer a finalement sauvé Al-Nassr du revers (90e+7).

