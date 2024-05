A Kigali pour les play-offs de la BAL qui vont démarrer ce vendredi, le président de la BAL Amadou Gallo Fall en compagnie de Clare Akamanzi, PDG de la NBA Afrique et Annibal Manave président de la FIBA Afrique ont animé la traditionnelle conférence de presse avant le début de chaque tournoi.

C’était l’occasion pour le pdt de la ligue africaine d’apporter des précisions sur l’organisation des play-offs pour les saisons à venir notamment sur le renouvellement de la collaboration avec le Rwanda Development Board. « Pour rappel, on a eu un partenariat qui a expiré à la saison 3, on a renouvelé sur 5 ans. Et pour ces années, il est prévu d’amener des compétitions de la BAL au Rwanda. Nous jouerons ici la finale en 2024, 2026 et 2028. En 2025 et 2027, nous amènerons les finales dans d’autres sites. Il y a beaucoup d’intérêt dans d’autres pays qui sont candidats pour organiser ces finales. Nous sommes en train d’évaluer et nous allons décider rapidement quel sera le meilleur endroit qui va nous permettre d’avoir le succès que nous avons toujours eu ici au Rwanda avec ces play-offs » a déclaré Amadou Gallo Fall, ce jeudi au BK Arena où les autorités sportives du Rwanda ont pris part à la rencontre avec la presse.

En décidant de ne pas abriter la phase finale de ces éditions, le Rwanda donne l’opportunité ainsi aux autres pays africains de pouvoir bénéficier de l’effet booster de cette compétition dans les villes hôtes sur le plan économique, touristique, mais aussi la création d’emplois des jeunes. Un geste que salue le président de la BAL qui souhaite lui aussi, une expansion dans le continent africain. « L’objectif c’est aussi d’essayer d’étendre cette expérience pour le plus grand nombre de pays africains possible. Et le Rwanda Development Board l’a compris et est complètement en phase avec nous. C’est une opportunité pour le Rwanda de partager. Il y a un leadership en établissant ce partenariat. Mais nous ne sommes pas fermés par rapport à comment on peut faire pour que le plus grand nombre de pays africains puisse bénéficier de l’organisation et tout ce qui vient avec ».

Les play-offs de la BAL 2024 démarrent ce vendredi avec deux matchs de classement permettant de définir l’affiche des quarts de finale. AL Ahly Ly (Lybie) jouera Cap Town (Afrique du Sud) à 17h et FUS Rabat (Maroc) sera opposé à AL Ahly SC (Égypte) 20H.

wiwsport.com