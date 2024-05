Actuellement aux États Unis, Siteu s’est attaqué à Aziz Ndiaye dans une vidéo qu’il a posté sur les réseaux sociaux. Le Tarkinda reproche au membre d’Al Bourakh de lui en vouloir suite à la signature de contrat entre lui et Jambaar Productions pour le combat royal devant l’opposer à Modou Lô.

« Tu savais qu’un jour ou l’autre j’allais te répondre Ndiaye (Aziz Ndiaye [Ndlr]. Tu ne peux pas me digérer et tu as voulu me piéger. Tu as voulu organisé mon combat contre le vainqueur de Ama Baldé V Gris Bordeaux et je t’ai dit que je préférais affronter Balla Gaye. Tu m’a répondu que Balla ne voulait pas m’affronter car je faisais trop de bruit (…) Je t’ai alors dit que j’allais me tourner vers Modou Lô et tu m’as répondu que Modou Lô ne voulait pas m’affronter non plus (…) Tu ne m’as pas laissé le choix et tu as voulu signer le contrat pour le vainqueur entre Gris et Ama après qu’on soit tombé d’accord sur un cachet. Tu as ensuite convoqué la presse et mon manager pour lui faire signer le contrat, ce que je lui ai formellement interdit de faire car avant de signer quelque chose il faut connaître les tenants et les aboutissants (…) Aujourd’hui Dieu a fait que c’est moi qui vais disputer le combat royal organisé pas Mansour Ba. Modou Lô v Siteu est le combat que tout le monde rêve de voir et cela te dérange (…) Tu aurai aimé voir Sa Thiès battre Eumeu Sène pour que tu puisse organiser le combat royal entre Sa Thiès et Modou Lô mais Dieu en a décidé autrement ».

