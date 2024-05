La 1ère journée prend fin cet après-midi au terrain hydrobase de Saint-Louis, avec les deux dernières rencontres daris la poule B: Guet Ndar-Golf et Pépinière-Mamelles.

Dans l’après-midi d’hier, les Dakarois qui se sont déplacés à Saint-Louis ont connu des fortunes di- verses comme leurs adversaires locaux aussi. Si l’équipe de Rio a été renversée (5-2) dans le der- nier tiers temps par L’ile après avoir mené par 2 buts à 0, les Goréens ont été sans pitié devant HLM Saint-Louis. Les Insulaires se sont imposés par 7 buts à 2 pour occuper le fauteuil grâce à leur attaque de feu. Ils devancent leur dauphin L’île, Mbao, Vision et APLN vainqueurs respectifs de Kawsara (4-3 ap), HLM Dakar (3-2) et Yeumbeul (2-1) dans la première moitié du classement.

Dans la poule B, Golf et Mamelles n’auront pas de cadeau face aux Saint-Louisiens de Guet Ndar et Pépinière qui voudront profiter de la présence de leurs supporters pour démarrer fort leur sai- son, avant d’effectuer des déplacements dans la capitale. Pour l’instant, dans cette poule, Plateau, grâce à sa victoire (5-4) face à Diokoul, caracole en tête devant le tenant du titre, Ngor, et Malika, qui avalent respectivement battu, dimanche, Yoff (2-1) et Galaxy (2-2, tab 6-5).

La 2ème journée débutera demain vendredi pour prendre fin dimanche.

