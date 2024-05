Al Bourakh Events vient de mettre sur pied le combat entre le lutteur pikinois Sokh et Fils de Balla pour le 21 juillet prochain à l’arène nationale.

Ce sera le combat spécial avant la grande affiche entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine le 21 juillet. Sokh (Xam Sa Cossan) va affronter Fils de Balla pour tenter de redorer son blason puisque le pikinois n’a plus gagné un combat depuis 2021 avec sa victoire sur Gamou Gueye 2. Depuis, il est sur une série de trois combats successifs sans succès dont deux défaites contre Franc et Jackson Jr.

En face même s’il n’est pas dans la même situation que son adversaire, Fils de Balla devra aussi se montrer plus persuasif vis à vis de ses supporters après son dernier combat fade qui s’était soldé sur une disqualification face à Lac Rose.

Wiwsport.com