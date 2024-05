Très attendus dans cette compétition, des joueurs ont été en deçà des attentes des Sénégalais lors de conférence Sahara. Interpellé sur la prestation de ces joueurs, Mamadou Gueye Pabi a fait un bilan sans complaisance. Extraits de son intervention dans Sports Solutions.

En dehors du secteur de la mène, quel autre secteur ne vous a pas satisfait?

Au niveau du poste 4. Parce que Ibrahima Thomas vaut mieux que ce qu’il nous a montré. S’il a la chance de jouer au Final 8, parce que je ne sais pas encore qui fera partie du voyage, il ne peut pas refaire le même championnat qu’il a fait ici à Dakar Arena. Parce que c’est un très bon joueur, c’est aussi un être humain, parfois ça marche, parfois non. J’ai toujours confiance en lui et espérons qu’il fasse un meilleur tournoi.

Pourquoi Alkaly Ndour ne tire pas ?

Il faudra lui demander. Je lui ai donné toute la liberté qu’il veut. Je l’ai eu dans mon équipe quand il avait 17 ans, il y avait des trentenaires. J’ai pris mes responsabilités, je lui ai donné le brassard alors qu’il était en junior. Cela veut dire que je lui fais confiance. Dans le jeu, je l’ai guidé depuis 8 voire 9 ans et son problème c’est son shoot.

En basket maintenant, pour qu’un meneur soit dangereux, il faut qu’il prenne des shoots pour pouvoir désarmer la défense quand il prend un écran. C’est la différence de Jean Jacques qui est beaucoup plus farfelu. Deux caractères et deux joueurs différents. Je voudrais un peu de Jean Jacques dans Alkaly et vice versa. Comme ça, ils seront d’excellents meneurs.

wiwsport.com