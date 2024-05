Triste, très triste fin de saison pour l’Olympique de Marseille. En déplacement à Reims mercredi en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, les Marseillais se sont inclinés (1-0) et voient leurs minces espoirs de Coupe d’Europe s’envoler presque définitivement.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du Stade Reims, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Un rendez-vous périlleux et décisif pour l’OM, et la victoire était obligatoire pour garder cet infime espoir de se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine, après notamment l’élimination en demi-finales de Ligue Europa par l’Atalanta Bergame. Mission plus que ratée.

En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset, malgré la présence de Pape Gueye et Ismaïla Sarr dans le onze de départ et l’entrée en jeu d’Iliman Ndiaye pour les dix dernières minutes, repartent du Stade Auguste-Delaune par une défaite (1-0). Si Marshall Munetsi s’est vu refuser un but pour hors-jeu, dès la 5e minute, un but contre son camp de Chancel Mbemba (33e) et un grand Yehvann Diouf ont mis l’OM sur le tapis.

Du coup, l’Olympique de Marseille, qui avait son destin en mains pour se qualifier en Coupe d’Europe, fait une très mauvaise opération dans cette course. Toujours 8ème au classement (47 points), le club phocéen devra compter sur des résultats favorables dimanche s’il veut être européen. Il devra tout de même faire le travail de son côté en l’emportant face au Havre AC lors de la dernière journée. Difficile.

⏱ 90’ | #SDROM 1️⃣-0️⃣

L’OM s’incline à Reims. RDV dimanche pour la dernière de la saison face au HAC au Stade Océane. pic.twitter.com/YD7YzneHag — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2024

