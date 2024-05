Suite aux incidents lors du match opposant Guédiawaye FC à Génération Foot lors de la 22e journée de la Ligue 1 Sénégalaise, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a pris des mesures fermes.

Des comportements inacceptables ont été rapportés, notamment des agressions envers les arbitres et des actes de violence de la part des supporters. En réponse, la LSFP a prononcé des sanctions sévères à l’encontre de Guédiawaye FC. Les faits rapportés : après l’expulsion de Sidy Ndiaye, joueur de Guédiawaye FC, le banc de l’équipe s’est précipité vers l’arbitre, perturbant le match et mettant en danger les officiels. En parallèle, des supporters ont lancé des projectiles sur le terrain, ajoutant au chaos. À la mi-temps, les arbitres ont été confrontés à des supporters hostiles, les empêchant de regagner leurs vestiaires. Ils ont dû rester sur le terrain sous escorte policière, exposés aux risques. Enfin, en fin de match, les dirigeants du club sont intervenus sur le terrain pour proférer des insultes envers les arbitres et les autorités de la Ligue, compromettant ainsi l’intégrité du sport.

Ainsi, une amende de 500 000 francs CFA a été imposée au club, tandis que son prochain match se déroulera sur terrain neutre et à huis clos, privant ainsi les supporters de leur présence. De plus, les dirigeants impliqués, Mamadou Samb, Sidath Diop et Lat Diop, ont également été sanctionnés. Ils ont écopé de trois matches d’interdiction de stade.

