Le président de l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), Amadou Kane, a annoncé que le budget pour l’édition 2024 des phases nationales des Navétanes s’élèvera à plus de 200 millions de francs CFA.

« Pour cette 37ème édition des phases nationales de l’ONCAV, il est prévu un budget qui s’élève à 204 millions 065 mille francs CFA », a-t-il déclaré lors d’une réunion du comité régional de développement (CRD). Le thème choisi pour cette édition est « Les ASC, socle du développement économique et social ».

Ce budget couvrira les activités sportives, culturelles, et scientifiques, ainsi que la restauration, le transport des délégations, les frais des officiels, des agents de sécurité et l’hébergement des délégations. Il sera financé à 70% par les collectivités territoriales, le reste étant pris en charge par l’ONCAV.

« Un total de 40 équipes en catégorie sénior, 24 en cadets, et 14 troupes théâtrales participeront à ces activités qui se dérouleront dans plusieurs communes de la région de Matam », a ajouté Amadou Kane. Il a également mentionné que des activités de lutte traditionnelle et d’athlétisme seront organisées, ainsi que la huitième édition de l’université d’été des Navétanes, dans le but de promouvoir une citoyenneté active au service du développement.

M. Kane a également souligné qu’il avait effectué des visites avec les autorités concernées dans les localités où se tiendront les activités sportives et culturelles, ainsi que l’hébergement des délégations.

wiwsport.com