Impliqué dans une affaire d’escroquerie de visa, le lutteur Papiss Cissé plus connu sous le nom de Lac de Guiers 2 a été arrêté par la police.

Selon le quotidien Les Échos qui donne l’information, le lutteur et son bras droit A.S Diagne ont plus d’une dizaine de plaintes contre eux. A l’origine, une histoire d’escroquerie de visa où on décompte une vingtaine de millions comme préjudice. Activement recherché depuis des mois par la police, le lutteur serait cueilli chez lui à la cité des enseignants puis conduit au commissariat central de GUÉDIAWAYE en garde à vue.

wiwsport.com