Pour embellir l’événement du 30 juin entre Ama Baldé et Gris Bordeaux, Al Bourakh Events a décroché trois nouveaux combats dont un alléchant Zoss v Liss Ndiago mais aussi Madji Madji 2 v Tapha Gueye 2.

Les amateurs vont se régaler le 30 juin avec des affiches les plus alléchantes les unes que les autres. Si le grand combat devra opposer Ama Baldé (Falaye Baldé) et Gris Bordeaux (Fass), d’autres combats vont permettre aux férus de Lamb de vivre pleinement l’événement. En effet Al Bourakh Events vient de décrocher le combat intergénérationnel entre Zoss et Liss Ndiago qui vient de livrer un combat héroïque contre Pokola Baldé le 5 mai dernier.

Ce combat intergénérationnel sera pour Zoss une occasion de se ressaisir après cinq défaites consécutives et de mettre un terme à une disette de dix ans sans victoires. Quant au lutteur de Diamageune, c’est le moment idéal pour inscrire un grand nom de l’arène dans son palmarès avant de viser plus haut.

Mais Al Bourakh ne s’arrête pas là car ladite structure est allée du côté de Guédiawaye pour offrir un combat du rachat à Madji Madji 2 de l’écurie Walo.

Dans une très mauvaise dynamique depuis quelques années, Madji Madji 2 plus connu sous le nom de Papa Boy Djiné (5 défaites de rang) va lui aussi descendre dans l’arène le 30 juin face à Tapha Gueye 2 qui a retrouvé une seconde jeunesse avec ses deux dernières victoires face à Laurent Ndiago et Bou Siteu. Justement ce dernier n’a pas été oublié par Baye Ndiaye et Al Bourakh Events puisqu’il affrontera Papa Bari-Bari pour essayer de relancer sa carrière après sa défaite surprise face à « l’espagnol Trabaja ».



À noter que Gouy Gui (Mor Fadam) et Ada Fass (Fass Benno) s’affronteront aussi le même jour. Préalablement ficelé par le promoteur Luc Nicolaï, ce dernier a cédé le choc à Al Bourakh Events qui a décidé de le rajouter à la journée exceptionnelle du 30 juin.

Wiwsport.com